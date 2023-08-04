الشركات الناشئة الكورية تثير الانتباه في الشرق الأوسط

وسط زيادة تقدمها إلى سوق الشرق الأوسط، تثير الشركات الناشئة الكورية انتباه الكثيرين.

ويرجع السبب في هذا الانتباه إلى أن دول الشرق الأوسط تستمر في تحقيق النمو بفضل عائداتها من النفط، فيما يمر العالم بأسره بمرحلة نمو منخفض ناجم عن الركود الاقتصادي.

وفي الواقع، يشهد تقدم الشركات الناشئة الكورية إلى الشرق الأوسط زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة بهدف الاستفادة من المشاريع الاستثمارية في مجالات الصناعات الجديدة، والتي تقودها حكومات دول الشرق الأوسط، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وضمن جهود الشركات الناشئة الكورية لزيادة تقدمها إلى الشرق الأوسط، وقَّعت شركة "بينكفونغ" الترفيهية مذكرة تفاهم خاصة بتوسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية مع وزارة الاستثمار السعودية في شهر مارس الماضي.

واتفقت الشركة الكورية مع الحكومة السعودية على التعاون في تطوير صناعة الترفيه العائلي في السعودية، وخلق بيئة ملائمة لتحقيق ذلك الغرض.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد مرات مشاهدة الفيديوهات لشركة "بينكفونغ" على يوتيوب في السعودية لوحدها بلغ 1.2 مليار مرة، وأن إجمالي ساعات مشاهدتها 45 مليون ساعة.

وتقوم شركة "بينكفونغ" حاليا بتزويد "شاهد" وهي أول منصة عربية تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط، و"اتصالات" الإماراتية أكبر شركة اتصالات في الشرق الأوسط، بأكثر من 700 مقطع من فيديوهاتها.

وكانت الشركة الكورية قد أقامت حفلات "بينكفونغ" في كل من أبو ظبي ودبي بالإمارات، حيث تجاوز عدد زوار الحفلات التي استمر انعقادها لمدة 8 أيام، 100 ألف شخص.

وعلى صعيد آخر، نجحت شركة "إن سينغ" الناشئة الكورية المتخصصة في المزرعة الذكية في تقدمها إلى الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل مزرعة ذكية للخضروات في أبوظبي في عام 2019 استخدام تكنولوجياتها الخاصة بالمزرعة العمودية.

كما نجحت الشركة في الحصول على عدد من الصفقات لتصدير المزارع الذكية منذ النصف الأول من العام الماضي، وتقدم بموجبها تكنولوجيا خاصة بالمزارع الذكية إلى دول الشرق الأوسط.

وتماشيا مع هذه الجهود، تقوم الحكومة وشركات الاستثمارات في كوريا الجنوبية بإنشاء صناديق مالية بالتعاون مع شركات الاستثمارات العربية لدعم تقدم الشركات الناشئة الكورية إلى الشرق الأوسط.

وقامت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية بإنشاء صندوق مالي تقدر قيمته 160 مليون دولار بالتعاون مع الشرك السعودية للاستثمار الجريء، وشركة صندوق الصناديق "جدا" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية.

كما ستقوم مؤسسة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بفتح مركز عالمي للأعمال في الرياض في غضون هذا العام لدعم المشاريع التي تنفذها الشركات العاملة هناك.