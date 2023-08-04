جامعة سيول الوطنية تنظم حفلاً ثقافياً كوريا بمركز إربد الثقافي

اختتم فريق المسؤولية الاجتماعية من جامعة سيول الوطنية الكورية فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري في مركز إربد الثقافي بالأردن يوم الجمعة الماضي.

وجاءت الفعاليات بمشاركة مجموعة من الطلبة المتطوعين الكوريين والشابات الأردنيات، بهدف خلق عالم سعيد من التعايش، وتبادل الخبرات الثقافية بين البلدين.

واشتملت فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري في محافظة إربد على العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي استهدفت الطلبة والأطفال من اللاجئين السوريين في الأردن، والأطفال من قرى الأيتام في محافظة إربد.

كما تم تنظيم عدد من حصص الفن والموسيقى والرياضة والبرامج التثقيفية التوعوية للأطفال المشاركين، إضافة إلى جلسات توعوية مع أهالي الأطفال السوريين لتعليمهم كيفية التعامل مع أطفالهم الذين يعانون من الصدمات نتيجة الحروب.

واشتملت فعاليات حفل الختام الذي أقيم في مركز أربد الثقافي بحضور مدير ثقافة إربد "عاقل الخوالدة" وحشد من أبناء المجتمع المحلي، على أداء مجموعة من الرقصات الكورية المعاصرة، وعرض المراوح، ورقصات ودبكات شعبية أردنية.