جامعة بني سويف التكنولوجية تستقبل متطوعين كوريين لتعليم اللغة الكورية

استقبلت جامعة بني سويف التكنولوجية المصرية يوم الثلاثاء الماضي "ليم هيو جين" مديرة المتطوعين بالوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" على رأس وفد من المتطوعين الكوريين لبحث التحضيرات النهائية لبدء دورات تعليم اللغة الكورية بمركز اللغة الكورية الجديد الذي تم تجهيزه مؤخرا بالجامعة.

وخلال اللقاء، تم وضع خطط وبرامج التعاون ومتابعة الاستعدادات النهائية المتعلقة بعقد دورات لتعليم اللغة الكورية والتي تستهدف الطلاب والعاملين بالجامعة والمجتمع في بني سويف بشكل عام، والاتفاق على الجداول الزمنية لعقد تلك الدورات.

كما تم خلاله التباحث حول إقامة بعض الأنشطة التي سينفذها المركز بالتعاون مع الجانب الكوري داخل الجامعة.

وحضر اللقاء الدكتورة "غادة طوسون" مديرة مركز ربط الجامعة بالصناعة، والأستاذ "كانغ وون كي" متطوع تعليم اللغة الكورية، والأستاذة "بسمة إيهاب" المسؤولة بإدارة المتطوعين بكويكا، والقائمين على إدارة المركز بالجامعة.