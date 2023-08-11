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المطرب "في" عضو فرقة بي تي إس يصدر ألبوما منفردا في سبتمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2023-08-14

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music
من المقرر أن يصدر المطرب "في" عضو فرقة "بي تي إس" أول ألبوم منفرد له بعنوان "لاي أوفر" يوم الثامن من سبتمبر القادم، ليكون آخر عضو للفرقة يمارس نشاطا كمطرب منفرد.
وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية إن ألبوم المطرب "في" يضم 6 أغاني، منها الأغنية الرئيسية "سلو دانسينغ".
وقد قام المطرب "في" بالكشف عن أغنيتين من ألبومه المنفرد الأول بشكل مبكر عن موعد إصداره، وهما "الأيام الممطرة" و"أحبني مرة أخرى".
وتصدرت أغنية "الأيام الممطرة" قائمة "أوريكون" اليابانية، وتلتها أغنية "أحبني مرة أخرى".
كما تصدرت أغنية "الأيام الممطرة" قوائم "آي تيونز" في 70 دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
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