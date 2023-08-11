سيول تستضيف مهرجان يوم الشباب العالمي الكاثوليكي في 2027

أعلن بابا الفاتيكان "فرانسيس" أن مهرجان "يوم الشباب العالمي الذي يعتبر من أكبر المهرجانات الدينية الخاصة للكاثوليكيين سيقام في العاصمة الكورية "سيول" في عام ألفين وسبعة وعشرين عندما اختتم الدورة السابعة والثلاثين للمهرجان في العاصمة البرتغالية "لشبونة" يوم الأحد الماضي.

يُشار إلى أن يوم الشباب الكاثوليكي العالمي أقيم آخر مرة في آسيا في عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين في العاصمة الفلبينية "مانيلا" تحت رعاية بابا الفاتيكان آنذاك "يوحنا بولس الثاني" بحيث حضره ملايين الكاثوليكيين. استمر مهرجان "ليشبونة" على مدار خمسة أيام وفي قداس صباح يومه الأخير الذي صادف السادس من هذا الشهر، تجمع مليون ونصف مليون شخص في ميدان لشبونة. ويبلغ إجمالي عدد سكان البرتغال حوالي عشرة ملايين ونصف مليون نسمة. ومن المتوقع أن يُنظم مهرجان عام ألفين وخمسة وعشرين في العاصمة الإيطالية "روما".

تجدر الإشارة إلى أن عدد المؤمنين الكوريين بالديانة الكاثوليكية لم يبلغ سوى واحد بالمائة من إجمالي عدد السكان الكوريين قبل نصف قرن إلا أنهم يمثلون الآن حوالي عشرة بالمائة من إجمالي عددهم الذين يبلغ حوالي خمسين مليون نسمة.