إقبال غير مسبوق على المظلات الشمسية في ظل الحرارة الملتهبة

مع استمرار الحرارة الملتهبة غير المسبوقة في البلاد تحظى المظلات الشمسية برواج كبير بين الكوريين هذه الأيام. في هذا السياق، قال متجر "هيون ديه" الكبير مؤخرا إن مبيعاتها قد زادت بمقدار مائة وسبعة بالمائة خلال الفترة ما بين الخامس والعشرين والحادي والثلاثين من شهر يوليو الماضي والتي ضربت البلاد الحرارة الصيفية الشديدة بعد انتهاء موسم الأمطار الغزيرة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما حقق متجر "لوتيه" الكبير أيضا زيادة في المبيعات من المظلات الشمسية بمقدار خمسة وأربعين بالمائة خلال الفترة ما بين الحادي والعشرين والحادي والثلاثين من الشهر الماضي مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي. وتبين أن مبيعاتها قد زادت بمقدار ستين بالمائة في أول نهاية أسبوع منذ انتهاء موسم الأمطار الغزيرة صادف بين يومي الثامن والعشرين والثلاثين من نفس الشهر. يُقال إن المظلة الشمسية تُخفِّض درجة الحرارة الحسية بمقدار سبع درجات مئوية من خلال حجب أشعة الشمس. وتكون أيضا فعالة في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية. وفي الآونة الأخيرة طرحت في السوق مظلات شمسية عالية الأداء تمنع تسعة وتسعين بالمائة من الأشعة فوق البنفسجية لتحظى برواج كبير. ونتيجة لذلك، أصبحت المظلات الشمسية التي كانت تسمى بحاجيات السيدات المتزوجات فقط في الماضي، حاجيات الجمهور بغض النظر عن الجنس والعمر. وعند متابعة اتجاه مبيعات المظلات الشمسية عبر موقع "جي ماركيتG마켓" عبر الإنترنت خلال شهر يوليو الماضي، بلغت نسبة الزيادة في الشراء بين الرجال إثنتي عشرة بالمائة، متوفقة على نسبة الزيادة بين النساء التي بلغت خمسا بالمائة. حسب الأعمار، زادت نسبة شراء المظلات الشمسية لدى فئتي الثلاثينيات والأربعينيات من الأعمار بمقدار إحدى عشرة بالمائة هذا العام مقارنة مع العام الماضي لتلعب هاتان الفئتان العمريتان دورا كبيرا في زيادة المبيعات منها. خاصة مع تكرار التقلبات بين الأجواء الصافية والممطرة المفاجئة هذه الأيام زاد الطلب على مظلات مانعة للأمطار وأشعة الشمس معا بشكل ملحوظ. ووفقا لموقع "جي ماركيت"، زادت المبيعات من هذا النوع من المظلات بمقدار سبعين بالمائة الشهر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وخاصة زاد الطلب عليها من فئتي الثلاثينيات والأربعينيات بمقدار أكثر من مائة وعشرين بالمائة بحيث تفوقت تفوقا كبيرا على الفئات العمرية الأخرى التي تراوحت نسب الزيادة لديها ما بين أربعين وخمسين بالمائة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول في متجر "لوتيه" إن المظلات القابلة للطي والتي تحمي من الأمطار وأشعة الشمس معا تلقى رواجا كبيرا بسبب الأجواء المتقلبة للغاية.