إنبهار وسط السياح الأجانب بالمزيجات الفريدة في متاجر كوريا الصغيرة

انتشر مؤخراً، جزء من فيديو عبر يوتيوب تحت موضوع "المزيج الذي يجب محاولته في متجر صغير في كوريا. ويظهر فيه رجل أجنبي يختار كوبا من مكعبات الثلج وعلبة من القهوة ذات رائحة البندق وحليبا ذا مذاق الموز من متجر صغير في كوريا. ثم صب القهوة وحليب مذاق الموز في كوب مكعبات الثلج وقام بتخليطها. بعد أن تذوق المشروب المخلوط يفتح عينيه فتحا كبيرا. ويمكن عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مثل "يوتيوب شورتز 유튜브 쇼츠 " و"تيك توك" أن نجد فيديوهات عن المزيجات المثالية من البضائع المباعة في المتاجر الصغيرة الكورية يتجاوز عدد مرات مشاهدتها مليون مرة.

يذكر أن المتاجر الصغيرة الكورية تبرز كأهم مقاصد التسوق بين السياح الأجانب لأن الكثير من السياح الأجانب الذين يزورون كوريا بعد تحول وباء كورونا إلى مرض متوطن، يعتبرون المتاجر الصعيرة الكورية التي تضم الكثير من البضائع الطريفة والمتميزة من أهم مقاصد الزيارة. ومع تزايد السياح الأجانب الشباب الذين يحبون الثقافة الكورية، برزت منطقتا "سونغ سو성수" و"شين دانغ신당" في سيول كوجهة سياحية جديدة. ووفقا لصناعة المتاجر الصغيرة المحلية، يزيد عدد المدفوعات للأجانب في المتاجر الصغيرة زيادة ملحوظة منذ بداية هذا العام. على سبيل المثال، بلغت نسبة زيادة المدفوعات للأجانب في متاجر "سي يوCU" الصغيرة خلال النصف الأول من هذا العام ستا وستين بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أنها انخفضت بمقدار أربعين بالمائة في عام ألفين وعشرين الذي انتشرت فيه جائحة كورنا مقارنة مع العام السابق مما يشير إلى سرعة عودة السياح الأجانب إلى البلاد. وتولي صناعة التوزيع المحلية اهتماما بزيادة زيارة عدد السياح الأجانب الشباب خاصة إلى المتاجر الصغيرة. ويرجع السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى أن المتاجر الصغيرة والمنتجات الكورية المعروضة للبيع فيها غالبا ما تُعرض في البث المباشر للمسلسلات الكورية أو نجوم الكي بوب مما لعب دورا كبيرا في تعزيز شهرتها بين السياح بشكل كبير. كما يتم إنتاج مقاطع فيديو مثل "المأكولات التي يجب تجربتها في المتاجر الكورية" و "المنتجات التي يجب شراؤها من المتاجر الصغيرة في كوريا" من وقت لآخر. وكان الحليب ذو مذاق الموز قد احتل المركز الأول من حيث المبيعات في معظم المتاجر الصغيرة الكورية في النصف الأول من هذا العام. ومن الأرجح أن يرجع السبب في ذلك إلى تأثير المحتويات الكورية ومقاطع الفيديو عبر يوتويب وغيرها. ومن السمات الأخرى للمسافرين الأجانب في العشرينات والثلاثينيات من العمر أنهم يبحثون عن منتجات ذات شخصيات كورية شهيرة مثل كاكاو فريندز 카카오프렌즈 ولاين فريندز 라인프렌즈.

في هذا الصدد، قال السيد "لي سون آن 이순안" صاحب محل سيفن إليفن 세븐일레븐 "في فرع ميونغ دونغ بسيول إن المسافرين الشباب من اليابان والصين وفيتنام يفضلون بطاقات النقل اللطيفة ذات شخصيات محبوبة وممتعة، مضيفا أن المبيعات من هذا النوع من بطاقات المرور زادت ستة أضعاف مقارنة من العام السابق. وقال مسؤول في متجر "سي جي اوليف يونغ CJ올리브영 " إن السياح المكونين من أفراد الأسر يشترون كميات كبيرة من المنتجات الأساسية الرخيصة نسبيا من أماكن التسوق التقليدية بينما يشتري السياح المكونين من الأصدقاء أو الأحباء كميات صغيرة من مستحضرات التجميل الرخيصة نسبيا من أماكن التسوق الجديدة. وأضاف أن المبيعات المطلقة في أماكن التسوق التقليدية لا تزال أكبر منها في أماكن التسوق الجديدة إلا أن الأخيرة تنمو نموا كبيرا وسريعا هذه الأيام.