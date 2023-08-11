مراسم رفع العلم الكوري في نيويورك للاحتفال بيوم التحرير من الاستعمار الياباني الـ78

حضر عمدة نيويورك إريك آدامز في مراسم رفع العلم الكوري أقامته منظمة شبابية كورية في بولينغ غرين بارك في مانهاتن في الولايات المتحدة للاحتفال بيوم التحرير من الاستعمار الياباني الـ78. وفي خطابه، ذكر العمدة آدامز موقف وتأثير الكوريين في نيويورك وقال: "نيويورك هي سيول أمريكا".

وأعطى العمدة آدمز معنى لرفع العلم الوطني، قائلاً: "حقيقة أن العلم يمكن رفعه في مانهاتن، العاصمة المالية للعالم، وخاصة بولينغ غرين بارك، هو إرسال رسالة إلى الناس في جميع أنحاء العالم".

وتشتهر بولينج جرين بارك، حيث يقع تمثال الثور الهائج، بأنها المكان الذي أخرج فيه الجيش الثوري الأمريكي بقيادة الجنرال جورج واشنطن الجيش البريطاني من نيويورك عام 1783 ورفع العلم الأمريكي الأول بـ13 نجمة.

وعلى الرغم من تاريخ إنشائه الحديث الذي يرجع إلى 30 عاما فقط إلا أن تمثال الثور الهائج أصبح واحدا من أكثر المواقع زيارة من قبل السياح في مدينة نيويورك الأمريكية.

وشرح مؤسس مجلس الشباب الأمريكي الآسيوي (AAYC) بريان جون الغرض من رفع العلم الوطني، وأكد على الصداقة بين البلدين، قائلاً: "لقد نمت كوريا لتصبح واحدة من القوى الاقتصادية الرائدة في العالم منذ التحرير قبل 78 عامًا، لكن كان من المستحيل بدون التحالف مع الولايات المتحدة ".

والجدير بالذكر أن هذه المنظمة التي أقامت مراسم رفع العلم الكوري هي منظمة شبابية كورية تتمركز في المنطقة الشرقية من الولايات المتحدة، وظلت ترفع العلم الوطني أمام تمثال الثور الهائج لثلاث سنوات متتالية من عام 2021 إلى هذا العام.

وبدأت المنظمة في رفع العلم بهدف الترويج ليوم تحرير كوريا في وول ستريت، حيث لا يزوره رجال الأعمال الأمريكيون فحسب، بل أيضًا عدد لا يحصى من السياح من جميع أنحاء العالم.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه المنظمة الشبابية هي أيضًا منظمة لعبت دورًا رائدًا في إقناع ولاية نيو جيرسي في عام 2021 بإعلان "يوم الهانبوك" لأول مرة بين الولايات الخمسين في الولايات المتحدة.