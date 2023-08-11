زيادة اهتمام السائحين الأجانب بأنشطة لتجربة الحياة اليومية للكوريين

مع اكتساب المحتويات الثقافية الكورية، مثل الأعمال الدرامية والأفلام، شعبيةً في الخارج، ينتشر اتجاه السفر لتجربة الحياة اليومية للكوريين بين السياح الأجانب الذين يزورون كوريا.

فقد ازداد اهتمام السائحين الأجانب بأنشطة لتجربة الحياة اليومية للكوريين، مثل طلب وتناول الأطعمة التي يفضلها الكوريون من خلال توصيل الطعام والتقاط صور الهوية أو صور الملفات الشخصية، بشكل كبير.

ووفقًا لتحليل الكلمات الرئيسية للبحث وحجم البحث للمستخدمين الأجانب في النصف الأول من هذا العام بواسطة بوابة معلومات السفر المحلية "Creatrip"، كانت المنتجات التي زاد حجم البحث عنها خلال هذه الفترة هي "الهانبوك" و"إستوديو الصور". وقد احتلت المنتجات المتعلقة بالهانبوك وإستوديوهات الصور المرتبة الأولى والثانية في نمو حجم البحث في تايوان والبلدان الناطقة باللغة الإنجليزية. ومن حيث عدد المعاملات، احتلت كلمة "الهانبوك" و"إستوديوهات التصوير" المركزين الأول والثاني، حيث زادت نسبتها بنسبة 540٪ و213٪ على التوالي، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، زاد أيضًا اهتمام السياح الأجانب بخدمة أوامر التسليم. ففي النصف الأول من هذا العام، زاد حجم البحث الذي يشير مباشرةً إلى الكلمة الرئيسية "تسليم" في نافذة البحث على الإنترنت لـ "Creatrip" بنسبة 165٪ مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، كما زاد عدد معاملات التسليم بنسبة 175٪.

ويمكن تفسير ذلك على أنه نتيجة سهولة الوصول إلى ثقافة توصيل الطعام من خلال محتويات كورية متنوعة مثل الدراما ويوتيوب، بالإضافة إلى خدمات الشبكات الاجتماعية الكورية. وفي الماضي، كان الطعام الكوري التقليدي مثل البيبيمباب والبلغوغي معروفًا على نطاق واسع، ولكن أصبح الآن اتجاهًا لطلب وتناول الطعام الذي يأكله الكوريون في كثير من الأحيان في الحياة اليومية، مثل "الدجاج المقلي" وطبق النودلز المعروف باسم "جاجانغميون".

وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت خدمات التجميل المسماة "كي-بيوتي" كمنتجات تجريبية تجذب انتباه الأجانب. فقد أظهر المسافرون الأجانب اهتمامًا ليس فقط بالجراحات التجميلية وجمال البشرة، ولكن أيضًا بمجموعة متنوعة من خدمات التجميل الشائعة بين النساء الكوريات، بما في ذلك صالونات التجميل وعلاجات الحواجب والرموش وتشخيص الألوان الشخصية.