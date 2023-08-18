لقاء مع الإعلامي والكاتب السعودي تركي الدخيل

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع

الأستاذ تركي الدخيل : الإعلامي والكاتب والناشر الذي يعتبر من أبرز المثقفين العرب حاليا ، زار كوريا مؤخرا للمشاركة في معرض سيول الدولي للكتاب ، حيث كانت المملكة العربية السعودية ضيف الشرف لدورة هذا العام .

وخلال زيارته لكوريا ، قبل الأستاذ تركي الدخيل دعوة القسم العربي لإجراء مقابلة معه ، تحدث فيها عن العديد من الموضوعات ، من بينها رؤيته للتجربة الكورية وانطباعاته عن كوريا ، وبعض المواقف الطريفة التي واجهته وغير ذلك من حديث شيق ، يأتيكم ضمن برنامج لقاء الجمعة .



