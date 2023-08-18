ميغابوكس تنظم برنامجا حول الحضارة المصرية القديمة

قالت شركة "ميغابوكس" للسينما مؤخرا إنها ستنظم برنامجا علميا بعنوان "اكتشاف مصر القديمة" في فرعيْها "كوإكس" و"سو وون أي كي بلازا" من الـ21 إلى الـ23 من هذا الشهر.

شرحت ميغابوكس أن البرنامج يضم عددا من المحاضرات التي سيتم فيها التعرف على الحضارة المصرية الرائعة اعتمادا على مختلف أنواع السجلات والآثار إلى جانب تأثيرها على حياة المعاصرين.

ويتناول البرنامج مختلف الموضوعات مثل "مصر القديمة اليوم" و"الرؤية الكونية لمصر القديمة ورموزها الخالدة" و"الآثار الرائعة للحضارة المصرية القديمة"، و"علم الإنثروبولوجيا، الحماس المستمر".

أما مقدم المحاضرات فهو العالم "كواك مين صو" مدير المعهد الكوري للدراسات المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن المدير كواك هو عالم الآثار المصرية الوحيد في كوريا الذي أكمل درجتي الماجستير والدكتوراه في جامعة أكسفورد وجامعة دورهام على التوالي.