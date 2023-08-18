وسائل الإعلام الكورية تنقل خبرا حول شاب مصري سجل رقما قياسيا عالميا رغم إعاقته البدنية

أقبل عدد من وسائل الإعلام الكورية على نقل خبر حول شاب مصري نجح في تسجيل اسمه في كتاب غينس للأرقام العالمية من خلال التغلب على إعاقته البدنية الناتجة عن حادث مأساوي.

صاحب هذه القصة المثيرة هو الشاب "عمر عبد القادر" البالغ من العمر 29 عاما الذي حقق هذا الإنجاز الكبير اعتمادا على قوته البدنية البارزة ومهارته الرياضية المتميزة رغم إعاقة إحدى رجليْه.

يقال إنه فقد إحدى رجليه قبل سبعة أعوام نتيجة لتعرضه لهجوم سمكة قرش في أثناء سباحته في البحر الأحمر. بالرغم من أنه كان يعاني من الآلام الشديدة التي لم يتم تهدئتها بأي مسكّن إلا أنه قرر عدم خضوعه لليأس على الإطلاق.

يذكر أنه اختار الرياضة كأداة لشق طريقه الخاص. وأخيرا في إحدى الفعاليات التي أقيمت في القاهرة في شهر يونيو الماضي، سجّل مائة وواحدة وستين ثنائية من الثنائيات العضلية أو مصل أب في ساعة واحدة.

وصف عمر عبد القادر نفسه بأنه رجل محظوظ، مضيفا أن الآثار التي تركها له هجومُ القرش كانت بمثابة تحول في حياته وساعدته على تخطي القيود في قلبه.

وأجمعت وسائل الإعلام الكورية على أن المسيرة الملحمية لعمر عبدالقادر، من ناجي هجوم قرش إلى حامل رقم قياسي عالمي، تُمثل برهانا على إرادة الإنسان القوية والتي لا تقهر.