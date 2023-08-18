تنظيم معسكر للذكاء الاصطناعي خصيصا لمجموعة من المراهقين الكويتيين في كوريا

صرح المعهد الكوري للعلوم وتقنية المعلومات مؤخرا بأنه اختتم معسكر "البيانات والذكاء الاصطناعي" بنجاح والذي نظمه لخدمة عدد من طلاب الثانوي الكويتيين في مقره بمدينة "ديجون" خلال الفترة ما بين الثالث والثامن من هذا الشهر.

يُشار إلى أن المعهد الكوري نظم هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من أجل تعميق الفهم حول الثورة الصناعية الرابعة وبرنامج "تشيت بوت" للذكاء الاصطناعي ونموذج التعلم الآلي باستخدام الأجهزة القابلة للمس.

لقد تعلم الطلاب الكويتيون المشاركون الكمبيوتر الفائق والنمذجة والمحاكاة من خلال تجربة البنى التحتية للمعهد الكوري، بما في ذلك استخدام منصة علوم التكنولوجيا للمعهد، وزيارة المركز الوطني للحوسبة الفائقة وتجربة منصة العلوم وتكنولوجيا العلوم والرياضيات عبر الإنترنت واستخدام بوابة خدمة الويب للكمبيوتر الفائق.

قال "آن بو يونغ" مدير مركز تعليم العلوم والبيانات التابع للمعهد إن المراهقين الكويتيين قد جربوا ثقافة منصات العلوم والتكنولوجيا الكورية المتقدمة إلى جانب اكتساب المعارف الأساسية عن الذكاء الاصطناعي.

كما أعرب عن أمله في أن يتيح هذا المعسكر فرصة لهم لينموا كموهوبين علميين دوليين يقودون عصر الثورة الصناعية الرابعة.