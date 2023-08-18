جامعة سيول تنشئ مستشفى خاصا للأطفال المصابين بأمراض القلب في العراق

صرح فريق التعاون الصناعي والأكاديمي التابع لجامعة سيول الوطنية وكلية الطب التابعة لنفس الجامعة ومركز "لي جونغ ووك" الدولي للطب مؤخرا بأنها أبرمت عقدا خاصا لمشروع إنشاء مستشفى خاص للأطفال المصابين بأمراض القلب في العراق في الشهر الماضي.

من المقرر أن يتم من خلال هذا المشروع إنشاء المستشفى في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار بالعراق في الـ31 من شهر ديسمبر من عام 2028 بتكلفة تبلغ حوالي 8 مليارات وون أو ما يعادل حوالي 6 ملايين دولار.

يشار إلى أن مركز "لي جونغ ووك" الدولي للطب تأسس في عام 2012 من أجل التعليم والاستشارات البحثية والمساهمة الدولية في الدول الضعيفة صحيا، تنفيذا لإرادة الأمين العام الكوري السابق الراحل لمنظمة الصحة الدولية "لي جونغ ووك".

وظل المركز يُجري أبحاثا متنوعة حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالرعاية الصحية ويقدم عددا من برامج التعليم إلى الطلاب داخل وخارج البلاد.