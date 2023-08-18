التعاون الكوري والتونسي في إدارة منطقة خاصة للبحوث والتطوير

قالت المؤسسة الكورية للمنطقة الخاصة للبحوث والتطوير إنها عقدت جلسة خاصة يوم التاسع من هذا الشهر من أجل تقديم خبرات تشغيل المنطقة الخاصة للبحوث والتطوير التي قد تراكمت لديها خلال نصف قرن وطرق كيفية بناء بيئة مناسبة لتسويق التكنولوجيا، إلى فريق من موظفي الحكومة التونسية الذين زاروا كوريا من أجل رسم سياسة العلوم والتكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي.

يشار إلى أن الفريق التونسي متكون من 15 موظفا عموميا في خمس وزارات تونسية بما في ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والتخطيط. وقررت المؤسسة الكورية تعزيز التعاون لتنشيط النظام البيئي لتسويق التكنولوجيا في تونس من خلال تبادل خبراتها ذات الصلة بما في ذلك استراتيجية النمو الاقتصادي على أساس العلم والتكنولوجيا ودور منطقة دايديوك الخاصة للبحوث والتطوير في عملية التنمية الاقتصادية الكورية واستراتيجية بناء النظام البيئي المبتكر.

قال "كانغ بيويغ سام" مدير المؤسسة إن المؤسسة الكورية ستواصل جهودها لبناء قاعدة في الأسواق الإفريقية من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة التونسية والأجهزة التابعة لها.