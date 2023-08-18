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جي إس إينيما تفوز بصفقة ضخمة لتحلية مياه البحر في الإمارات

#أخبار كورية عربية l 2023-08-18

لقاء الجمعة

ⓒ Ministry of Environment
قالت وزارة البيئة الكورية إن شركة "جي إس إينيما" التابعة لشركة جي إس للهندسة والبناء فازت بصفقة إماراتية تبلغ قيمتها 220 مليار وون أو ما يعادل حوالي 700 مليون دولار.
وشرحت الوزارة الكورية أن شركة مياه وكهرباء الإمارات كانت قد طرحت هذه الصفقة لبناء محطة تحلية المياه في منطقة الشويهات التي تقع على بعد 250 كيلومترا غرب العاصمة أبوظبي. 
وأضافت أن هذه الصفقة تحققت نتيجة لإبرام مذكرة للتفاهم حول التعاون في الموارد المائية بين كوريا والإمارات في أثناء زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى الإمارات في شهر يناير الماضي.
من المقرر أن يبدأ عمل الصفقة في أكتوبر من هذا العام وينتهي في عام 2026 من أجل إنتاج 318 ألف طن من المياه العذبة يوميا، وهو ما يكفي لاستهلاك مليون شخص هناك.
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