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(10) 사람을 뭘로 보고

#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2023-08-18

تعلم الكورية بطريقة درامية

국: 왜요?

نعم؟

단단: 회장님 목소리가 아직도 삐치신 거 같은데

يبدو صوتك وكأنك لا زلت غاضبا.

제가 아까 미는 바람에 뽀뽀 못 해서 삐치신 거예요?

هل أنت غاضب لأنني دفعتك ولم تتمكن من تقبيلي؟

영국: 이...이거 봐요 박선생! 지금 사람을 뭘로 보고! 

م...ماذا؟ باك انظري! ماذا تعتقديني!

내가 그래서 그런 게 아니라 박선생이 날 미는 바람에 넘어져서 

ليس هذا هو سبب غضبي ولكن لأنك قمتي بدفعي

나 하마터면 꼬리뼈 부러질 뻔했다구요!

كنت على وشك التعرض لكسر بعظم الحوض!

단단: 죄송해요. 사실은 아까 너무 당황해서 애들이 볼까봐 저도 모르게 

أعتذر. أنا أيضا شعرت بالاضطراب وخفت من أن يرانا الأطفال

아까 회장님이랑 저랑 그러다 들킬 뻔했잖아요.

وبهذا الشكل قد تُفضح علاقتنا.

영국: 알았어요 알았어. 아까는 상황이 급박했으니까 내가 이해하고 넘어가죠. 

حسنا، حسنا. كان الموقف مضطربا لذا أتفهم ما حدث.


شرح التعبير

사람: شخص

뭘: اختصار لـ무엇을

يتسخدم التعبير يعندما يستمع المتحدث من الطرف الآخر كلام غير منطقي، أو كلام ينطوي على تجاهل أو احتقار فيعبر عن عدم رضاه عن هذا الكلام باستخدام التعبي. 

كلمة " 사람" تشير للمتحدث نفسه، وبهذا يعني التعبير

사람을 뭘로 보고?

당신이 도대체 나를 어떻게 보고/얼마나 우습게 봤기에 그런 말을 하느냐?

يعني: كيف تراني أو كيف تراني بهذا الشكل الضعيف لتتحدث معي بهذا الشكل؟

ففي أحيانا كثيرة تُستخدم كلمة “사람” للإشارة للمتحدث نفسه... مثلا:

사람 무시하지 마요.

قد يكون معناها "لا تتجاهل هذا الشخص" أو "لا تتجاهلني".


شرح الأمثلة

1

가: 여기 있던 김밥 네가 먹었지? 

أ.انت من أكل الكيمباب الذي كان هنا، أليس كذلك؟

나: 아니. 내 것도 아닌데 내가 왜 먹니? 사람을 뭘로 보고.

ب.لا. لم يكن من نصيبي لماذا سأكله؟ كيف تنظر لي بهذا الشكل.

2

가: 아까 한 말 진짜예요? 거짓말 아니에요?

أ.هل ما قلته قبل قليل حقيقي؟ لم يكن كذبا؟

나: 뭐라고요? 사람을 뭘로 보고. 내가 거짓말이나 할 사람으로 보여요? 

ب.ماذا؟ كيف تراني لتحدثني بهذا الشكل. هل أبدوا شخصا يكذب؟


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