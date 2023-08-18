تنظيم حفل موسيقي فريد خلال مهرجان الصيف الهادئ في حديقة نهر هان





في نهاية الأسبوع الماضي، أقيم "حفل دي جي خالٍ من الضوضاء" في حديقة نهر هان في يوئيدو في سيول. وكان هذا الحدث أحد برامج مهرجان نهر هان الذي أقامته بلدية سيول. حيث أنه في مساء نهاية الأسبوع الماضي، في حديقة نهر هان، قفز مئات الأشخاص الذين يرتدون سماعات رأس متلألئة ورقصوا واستمتعوا بليلة صيفية جميلة في مكان لا يمكن فيه سماع الموسيقى. لقد كان مهرجانًا موسيقيًا، ولكن بدون موسيقى صاخبة، رقص الجميع واستمتعوا بالحفل باستخدام سماعات الرأس اللاسلكية. حيث إن الأشخاص الذين مروا بالموقع ومستخدمي الإنترنت الذين شاهدوا الفيديو في ذلك الوقت كانوا مندهشين وأبدوا اهتمامًا كبيرًا. وكان هذا الحدث حدثًا يمكن حضوره حتى لو لم نقم بالحجز مسبقًا، لذلك كان من الرائع الاستمتاع به أثناء التنزه في الحديقة مع أفراد العائلة أو الأصدقاء.