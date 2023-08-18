أعلنت إدارة البلدية عن الشعار الذي سوف والذي سيحلُّ محلَّ الشعار الحالي "أي سيول يو"، وهو "'Seoul My Soul"، أي "سيول هي روحي". يعبر هذا الشعار عن مدينة سيول الجذابة التي تَجْمَع إليها قلوب الناس".

يذكر أن هذا الشعار هو الرابع من نوعه. حيث تم تغيير الشعار لأربع مرات، خاصة كلما تغير عمدة بلدية سيول. أما الشعار الأول للمدينة، فكان ذلك في عام 2002، كان الشعار الأول هو "Hi Seoul".

تجدر الإشارة إلى أنه استغرق 367 يوما في تغيير الشعار، بدءًا من إقامة المسابقة ذات الصلة، وإجراء استبيان بمشاركة عامة الناس والفئات المختلفة في المجتمع، حتى الاستشارة من قبل الخبراء.