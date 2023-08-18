ينتشر فيما بين عامة الناس في المجتمع الكوري والشباب خاصة، التعبير "صندوق الامتناع". ظهر هذا الصندوق لمنع إدمان الناس استخدام الهاتف الذكي في حياتهم اليومية. حيث نضع الهاتف الذكي في الصندوق ثم نقفله لفترات.

كان هدف التجربة أصلا، هو تشجيع صاحب الصندوق على ممارسة الحياة بعيدا عن الإدمان الرقمي.

خاصة بالنسبة للطلاب، فلديهم امتحان نصف نهائي أو نهائي، فيجب عليهم التركيز على الدراسة، لكنهم يفقدون عقولهم في قراءة الكتب الكرتونية أو برامج الصور أو غير ذلك، لذلك أنهم يودون وضع الجهاز الذكي في الصندوق حتى خلال فترات الامتحان.

قال المجربون إنهم شاهدوا فعالية ونتائج جيدة بعد استخدام الصندوق خلال فترات الامتحان، قال البعض إنهم يشعرون بتحسن صحتهم العقلية إلى حد ما.

هذا ويبحث الناس عن هذا الصندوق، ليس لوضع الهاتف الذكي فقط، بل الأشياء الأخرى التي يريدون التوقف عنها، لكنهم لا يستطيعون التوقف بأنفسهم، بما في ذلك السجائر أو الخمر أو الشوكولاته وغيرها.

اتضح في الاستبيان بأن 40،6 بالمائة يظنون أنفسهم مدمنين على الهاتف الذكي. ويُقدّر مدة استخدام الهاتف الذكي يوميا، بقرابة 6 ساعات.