جدل بشأن قرار شركة الطيران الكورية بقياس وزن الركاب

أثار خبر مؤخراً الكثير من الجدل فيما بين عامة الناس، وهو حول اعلان الشركة الجوية الكورية "كوريانا"، عن خطتها لقياس وزن الركاب ابتداء من الرحلات في شهر سبتمبر المقبل. وقد اتخذت الشركة هذا القرار لزيادة سلامة الطيران، حيث سيتم خلال نهاية هذا الشهر وحتى بداية الشهر المقبل بالنسبة للركاب في الرحلات المحلية، ثم خلال الفترة من الثامن حتى التاسع عشر من الشهر القادم بالنسبة للركاب في الرحلات الدولية. وسوف تقوم الشركة بقياس وزن الركاب مع حقائبهم التي سوف يحملونها داخل الطائرة، وليست الحقيبة التي سوف ترسلها.

وقالت الشركة إنها ستفعل ذلك بناءً على تقرير من وزارة الأرض والمواصلات. يأتي ذلك كل 5 سنوات على الأقل أو إذا كان ضروريا حسب الظروف، حيث يجب على الشركة قياس وزن الركاب والحقيبة، ثم تستخرج القيمة النهائية في المتوسط. وسوف تُطبق هذه القيمة عند تحديد وزن الطائرة أو توزيع الوزن. وعند تقديم هذه المعلومات ليس من الضروري أن استخدام أسماءنا الحقيقية، يمكن أن استخدام اسمًا مستعارًا. وإذا استطاعت الشركة قياس وزن الركاب والحقائب، فسوف تستطيع توفير الوقود، مما يساعد في توفير التكلفة غير الضرورية والمقدرة بحوالي بليون دولار سنويا.