إطلاق تذاكر قصيرة الأجل ونظام محادثة ثنائي الاتجاه في سيول

من المتوقع أن يتم اطلاق نوعا جديدا من تذاكر المترو قصيرة الأجل في العاصمة سيول. فقد صرحت مؤسسة سيول للمرور بأنها ستساعد السياح الأجانب على الاستمتاع بالسفر بسهولة وراحة في سيول من خلال توفير تذاكر المترو الخاصة ليوم واحد والآخرى لثلاثة أيام بدءا من النصف الثاني من هذا العام. ويسمح هذا النوع من التذاكر للسياح بركوب المترو دون حدود لفترة زمنية محددة. وبما أن حوالي أربعين بالمائة من السياح الأجانب الذين يزورون سيول يقيمون فيها لمدة تتراوح ما بين أربعة وسبعة أيام ، فإن مؤسسة سيول تنوي إدخال التذاكر الخاصة ليوم واحد والأخرى لثلاثة أيام أولا.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر التذكرة ليوم واحد خسمة آلاف وستمائة وون أو ما يساوي حوالي أربعة دولارات، بينما سيبلغ سعر التذكرة لثلاث أيام أحد عشر ألفا وثمانمائة وون أو ما يعادل حوالي تسعة دولارات. وتتوقع المؤسسة أن يَستخدم هذا النوعَ من التذاكر حوالي ثلاثمائة وثمانين ألف شخص سنويا. كما تنوي إدخال نظام محادثة ثنائي الاتجاه باللغات الأجنبية وتوسيع خدمة حفظ أو توصيل الأمتعة إلى السياح الأجانب منذ النصف الثاني من هذا العام.

يُشار الى أن نظام المحادثة عبارة عن برنامج للاتصالات يسمح للأجانب من جنسيات مختلفة بتلقي معلومات دقيقة عن استخدام مترو الأنفاق في الوقت الفعلي. فعندما يتحدث موظف في محطة مترو وزائر أجنبي بعضهما البعض بلغتيهما باستخدام النظام، فإن الشاشة الشفافة ثنائية الاتجاه تترجم كلامهما تلقائيا إلى نصوص لغتيهما. وتنوي المؤسسة تطبيق هذا النظام أولا في محطة ميونغ دونغ للمترو بدءا من شهر نوفمبر القادم. ومن المقرر أن يتم توفير خدمة الترجمة بثلاث عشرة لغة بما فيها الإنجليزية واليابانية والصينية. وتنوي توسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل خمس محطات بما في ذلك محطتا سيول وإي تيه وون في العام القادم. أما خدمة حفظ وتوصيل الأمتعة المسماة بـ " تي لوغيجي티러기지" فتستهدف توصيلَ الأمتعة الثقيلة للسياح الأجانب من المطارات المحلية إلى أماكن إقامتهم أو المعالم السياحية الساخنة أو حفظ الأمتعة. ومنذ الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي بدأت المؤسسة توفير الخدمة في أربع محطات بما في ذلك محطة "ميونغ دونغ" للمترو. وبلغ عدد حالات استخدامها التراكمي تسعمائة وسبعا وثلاثين حالة حتى الآن.

تجدر الأشارة الي أن هذه الخدمة لاقت رواجا كبيرا في الفترة ما بين نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس الماضيين، والتي شهدت تدفقا كبيرا من المسافرين الراغبين في قضاء الإجازات الصيفية. وتخطط مؤسسة سيول لتوفير الخدمة في المزيد من المحطات التي يستخدمها الكثير من السياح في المستقبل.