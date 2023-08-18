إطلاق متجر الاستجمام للراحة والتسلية المنبثق من مستر دو ناثينج

من المتوقع افتتاح متجر منبثق لأولئك الذين يشتاقون إلى الإجازة الصيفية التي مضت ولا يريدون فعل أي شيء. وهو متجر منبثق فريد مليء بمفهوم "مساحة الراحة" مع الشخصية الشعبية "مستر دو ناثينج Mr.Donothing أو السيد الذي لا يفعل أيَّ شيء. فقد صرَّح متجر لوتيه الكبير بأنه يقيم هذا النوع من المتاجر تحت شعار " سأدعوك إلى الأفكار الداخلية لمستر "دو ناثينج" في فرعه في مدينة إنتشون من الرابع والعشرين من هذا الشهر إلى الثالث من الشهر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن دو ناثينغ علامة شخصية محلية تم إيجادها تحت شعار "لا أفعل أي شيء، ومع ذلك لا أريد أن أفعل أي شيء". وظلت تحظى برواج خاصة بين طلاب الجامعات والباحثين عن العمل والموظفين وغيرهم من أولئك الذين يواجهون الخمولة في حياتهم اليومية المشغولة. فقد ملأ لوتيه ستين بالمائة من مساحة المتجر المنبثق الذي تبلغ مساحته ثلاثمائة متر مربع بمحتويات ذات علاقة بالاستراحة. وفي منطقة الاستشفاء التي يتم فيها تركيب الأرائك المريحة مثلا، يمكن لأي شخص الجلوس أو الاستلقاء للراحة. كما يتم أيضا إعداد منطقة تصوير باستخدام تمثال بالون كبير للغاية يبلغ ارتفاعه ثلاثة فاصل ثمانية متر. حيث أن معظم المتجر المنبثق من معظم المساحة المعروضة للبيع وجزء منها كمحتوى تجريبي مثل منطقة الصور. يبيع المتجر المنبثق كلا من المنتجات الجديدة على أساس محدود مثل الوسائد والدمى والسجادات. وقال سو يونغ سوك 서용석مدير فرع إن تشون إن هناك كثيرا من أولئك الذين يعانون من آثار ما بعد الإجازات الصيفية من أواخر شهر أغسطس إلى أوائل شهر سبتمبر، وهناك أيضا العديد من الأشخاص. وأضاف أن هناك أيضا عدد من الذين يصابون بالاكتئاب المناخي بسبب تكرار موجات الحرة والأمطار الغزيرة هذا العام خاصة. ولهذا قرر إنشاء هذا النوع الطريف من المتاجر المنبثقة من أجل توفير الراحة والتسلية لهم.