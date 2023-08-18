حفل الكيبوب للمخيم الكشفي العالمي سيُقام في إستاد كأس العالم بسيول

من المقرر إقامة حفل الكيبوب والحفل الختامي للمخيم الكشفي العالمي يوم الجمعة القادم في إستاد كأس العالم بسيول.

وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة أمس الثلاثاء إن الحكومة واللجنة التنظيمية للميخم الكشفي العالمي قررتا نقل مكان حفل الكيبوب من منطقة سيه مان كوم إلى إستاد كأس العالم بسيول بسبب اقتراب إعصار "خانون".

وأضافت الوزارة أن معظم الكشافة المشاركين في المخيم قد غادروا موقع المخيم في منطقة سيه مان كوم، ليواصلوا ممارسة أنشطتهم الكشفية في مناطق العاصمة الكبرى القريبة من مكان الحفل.

وسيقوم عدد من فناني الكيبوب، منهم "نيوجينز" و"إن سي تي دريم" و"مامامو" بأدائهم في الحفل.