التغييرات في تصور الناس لأخذ إجازة في حال وفاة حيواناتهم الأليفة

في حين أن عدد الكوريين الذين يقومون بتربية حيوانات أليفة يزيد بشكل مضطرد، فإن المزيد من مقدمي الرعاية يشكون من "متلازمة فقدان الحيوانات الأليفة" بسبب وفاة حيواناتهم الأليفة. وعلى وجه الخصوص، بين الأجيال الشابة التي تربي حيوانات أليفة، تتزايد الأصوات التي تنعي موت الحيوانات الأليفة وأن مقدمي الرعاية يحتاجون إلى وقت للتعافي من الخسارة.

وقد أجرت شركة "بي إم آي PMI"، وهي شركة استشارات بيانات محلية، دراسة استقصائية مؤخرا حول تصور الحيوانات الأليفة وفقا لنوع الأسرة المتغير، واستهدفت 3000 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاما على مستوى البلاد. ونتيجة لذلك، اتضح أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص من الجيل Z وجيل الألفية، الذين يمثلون جيل الشباب، يعتقدون أنه من الطبيعي أن يأخذوا إجازة في حال وفاة حيواناتهم الأليفة.

ونظرا لأن عدد السكان الذين يقومون بتربية حيوانات أليفة يقدر بأكثر من 15 مليونا، فإن الخبراء يعتقدون أنه بسبب التغيرات في أنواع الأسرة، مثل الزيادة في الأسر المكونة من شخص واحد، يتم التعرف على الحيوانات الأليفة كأفراد في الأسرة بما يتجاوز المصالح البسيطة.

وفي هذا الصدد، يقول الخبراء "إن شكل الأسرة يتقلص ويتغير حسب اتجاه كل عصر". وأوضحوا أنه في هذا الاتجاه الاجتماعي، هناك أيضا ميل متزايد للاعتراف بالحيوانات الأليفة، القادرة على التعاطف العاطفي مع الناس دون أي شروط، كفرد آخر من أفراد الأسرة بناء على اختيارنا. ومع ذلك، فإن فكرة الشباب أن أصحاب الحيوانات الأليفة يحتاجون إلى إجازة حدادا على وفاة حيوانهم الأليف والتعافي من الخسارة، لا تحظى بالكثير من التعاطف بين الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

فوفقا للاستطلاع، قال 35.8% من جيل طفرة المواليد الذين شاركوا في الاستطلاع: "لا أفهم" بشأن أخذ إجازة حدادا على وفاة حيواناتهم الأليفة، وقال 8.1% فقط "أعتقد أن هذا أمر طبيعي". وأيضا، بالنسبة للسؤال "كم عدد الأيام التي تعتقد أنها مناسبة لقضاء إجازة حدادا على وفاة حيوان أليف؟"، أجاب 43% من جيل طفرة المواليد بـ"لا داعي".

في الواقع، مازال المجتمع الكوري يعتبر موت الحيوان الأليف أخف من موت الإنسان، ويعتبر الحزن على فقدان الحيوان الأليف حزنا غير ضروري علنا. ومع ذلك، فمن الواضح أن قاعدة التعاطف مع الحزن الناجم عن فقدان حيوان أليف آخدة في الاتساع. وكما أصبحت عبارة "حيوان أليف" مألوفة لنا خلال 10 سنوات فقط، فمن المتوقع أن يأتي قريبا عالم يكون فيه الحداد على وفاة الحيوان الأليف أمرا طبيعيا.