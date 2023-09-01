بشرى مزرار : زهرة متفتحة من الجزائر تحب كوريا

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع طالبة جزائرية جاءت إلى كوريا بدعوة من شركة كيا موتورز في 21 سبتمللا عام 2012..









الآنسة بشرى مزرار : زهرة جزائرية في الثامنة عشرة من العمر على أبواب الجامعة هذا العام لدراسة تكنولوجيا المعلومات ، جاءت إلى كوريا بدعوة من شركة كيا موتورز ، لتزور العديد من الأماكن الأثرية وبعض مصانع السيارات الكورية ولتجرب بنفسها جوانب كثيرة من الثقافة الكورية التي عشقتها طوال الوقت.

بشرى ، متعددة المواهب بين كتابة الشعر والقصص والرسم ، تحكي للقسم العربي عن تجربتها في كوريا ، وكذلك عن تجربتها مع الثقافة الكورية قبل أن تأتي إلى هنا، أي وهي في بلدها الجزائر ، وتقول إنها ظلت تشاهد الدراما الكورية ، كما أنها تنوي دراسة اللغة الكورية قريبا ، وقد أدهشت القسم العربي بأدائها لأغنية "آريرانغ" .

وفي لقائها بالقسم العربي الذي يذاع ضمن "لقاء الجمعة" ، توجه بشرى دعوة لكل الأصدقاء في الجزائر لزيارة كوريا والاستمتاع بثقافتها المميزة .