(11) 입이 안 떨어지네

단단: 큰사모님 제 방까진 어쩐 일이세요?

هل هناك أمر ما؟

대란: 내가 박선생한테 꼭 할 얘기가 있어서 올라왔는데

هناك شيء علي إخبارك به لذا جئت

막상 말하려니까 입이 안 떨어지네

وعندما هممت بقوله لا يمكنني فتح فمي

단단: 무슨 얘기신지...

عن ماذا تتحدثين؟

대란: 그게 그러니까 저기

لذا

짐 싸가지고 오늘 이 집에서 박선생이 나가는 게 좋겠어.

أعتقد أن عليك جمع أشيائك والخروج من البيت.

단단: 네? 갑자기 그게 무슨 말씀이세요?

ماذا؟ لماذا تقولين هذا بشكل مفاجئ؟

대란 조실장이 아이를 가졌어 영국이 아이.

السيدة جو حامل، بطفل يونغ كوك

단단: 아...아이요? 지금 그게 무슨?

حامل؟ ماذا؟





شرح التعبير

سنبدأ بالفعل떨어지다 يتعني هنا خروج الكلام من الفم

يستخدم التعبير عندما يريد المتحدث قول شيئ ما ولكنه يشعر بالقلق أو ربما يكون الخبر غير جيد لذا لا يمكنه الكلام بسهولة. والفعل 떨어지다 له أكثر من معنى ولكن في تهذا التعبير يعين 말이 입 밖으로 나오다 يعني خروج الكلام من الفم، مثلا 배가 고프다는 말이 떨어지기가 무섭게 음식이 나왔어요 يعني بمجرد أن قلت أنني جوعان خرج الطعام.

يعني التعبير حرفيا، اننا لا نتمكن من الحديث اذا كانت شفتانا مطبقتان لذا يجب انيتحركا بعيدا عن بعضهما ليخرج منهما الكلام وهذا هو المعنى الحرفي لـ입이 떨어지다 يعني افتح فمي بحيث يخرج الكلام. وعادة ما يستخدم هذا التعبير في هيئة نفي كـ입이 안 떨어진다 / 입이 떨어지지 않는다 للإشارة لصعوبة الحديث.





شرح الأمثلة

1

가: 저한테 하실 말씀이 있으시다고요.

أ.هل ترغب في إخباري سيئ ما.

나: 응, 그런데 입이 잘 안 떨어지네.

ب.نعم ولكن لا يمكنني الحديث بسهولة.

2

가: 너 프랑스어 잘한다고 했지. 이분하고 프랑스어로 얘기 좀 해 봐.

أ.لقد قلت أنك تجيد اللغة الفرنسية أليس كذلك. تحدث قليلا مع هذا الشخص بالفرنسية

나: 막상 프랑스 사람을 만나니 입이 안 떨어지네.

ب.بمجرد مقابلتي شخص فرنسي لا أجد نفسي استطيع الحديث بسهولة



