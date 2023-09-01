وزير الخارجية يعقد اجتماعا لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الشرق الأوسط

في طريق عودته من جولته في عدد من الدول الأفريقية، قام وزير الخارجية الكوري "بارك جين" بزيارة لدبي يوم الثالث عشر من أغسطس الماضي لعقد اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية المعتمدين في دول الشرق الأوسط.

وحضر الاجتماع 16 من رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والكويت واليمن وإيران والعراق ولبنان والأردن وإسرائيل ودبي وجدة وأربيل وفلسطين.

وخلال الاجتماع، قال الوزير "بارك" إن الحكومة الكورية تبذل جهودا لتعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط في مختلف المجالات، مؤكدا أن هذه الجهود قد حققت نتائج مثمرة.

كما أكد بارك على أهمية الدور الذي يلعبه رؤساء البعثات الدبلوماسية في تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الكورية العربية.