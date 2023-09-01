إقامة مهرجان جسر الثقافة في سيول لتعريف الكوريين بالثقافتين الإماراتية والهندية

من المقرر أن تقيم المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي مهرجان "جسر الثقافة" لعام 2023 في حديقة نهر الهان في سيول خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من سبتمبر الجاري.

ويهدف مهرجان هذا العام إلى تعريف الكوريين بالثقافتين الإماراتية والهندية من خلال تنظيم مختلف الفعاليات الثقافية والفنية والسياحية، مما سيؤدى إلى تعزيز التبادل الثقافي والود والصداقة بين شعوب الدول الثلاث.

وخلال المهرجان، سيتم في المنطقة الخاصة بالإمارات العربية المتحدة عرض لوحات تصويرية ضخمة لبرج خليفة ومسجد دبي الكبير وغيرهما من المعالم المشهورة في الإمارات، والتي ستجذب اهتمام الكثير من الزوار.

كما سيتم ضمن فعاليات المهرجان تنظيم معرض للحرف اليدوية والأزياء التقليدية والإكسسوارات الإماراتية، وإقامة جناح ترويجي للمعالم السياحية في الإمارات العربية المتحدة.

إلى جانب هذا، سيتم إقامة حفل للأغاني والموسيقى الإماراتية بمشاركة المغني والممثل "راشد النعيمي" الذي قدم أداء النشيد الوطني الإماراتي في حفل افتتاح معرض إكسبو دبي الدولي في عام 2020، وفرقة الشارقة الوطنية التابعة لمعهد الشارقة للتراث.

وسيمكن لزوار المهرجان تجربة ارتداء الأزياء التقليدية الإماراتية، والحناء، وفن الخط العربي، والتحدث باللغة العربية، بالإضافة إلى الأطعمة الإماراتية العربية.

وستكون جميع فعاليات المهرجان مجانية للجمهور على أن يتم التسجيل للمشاركة في بعضها مسبقا عبر موقع "نيفر" على الإنترنت.

ومن المتوقع أن يكون مهرجان "جسر الثقافة" لهذا العام فرصة للكوريين للتعرف على الثقافة الإماراتية، وتعزيز التبادل الثقافي والود بين الشعبين الكوري والإماراتي.