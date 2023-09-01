شهادة تقدير لجامعة كيونغ بوك من كشافة الأردن الذين شاركوا في المخيم الكشفي

تقلت جامعة كيونغ بوك الكورية في مدينة "نام يانغ جو" بمقاطعة كيونغ كي شهادة تقدير من كشافة الأردن الذين شاركوا في المخيم الكشفي العالمي "جامبوري" خلال الفترة من الأول وحتى الثاني عشر من شهر أغسطس الماضي في منطقة "سيه مان كم" بمقاطعة شمال "جولا".

وأعرب الكشافة الأردنيون في الشهادة عن شكرهم لما قدمته الجامعة لهم من إقامة ورعاية وحُسن ضيافة.

وقد شاركت جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية في المخيم الكشفي العالمي الأخير بوفد يتكون من 40 كشافا وقائدا برئاسة القائد "إبراهيم هندي" عضو اللجنة التنفيذية للجمعية.

وقامت جامعة "كيونغ بوك" باستضافة 38 كشافا أردنيا انسحبوا من موقع المخيم في سيه مان كم بسبب موجة الحر الشديد والإعصار "خانون"، في مسكنها الخاص للطلاب خلال الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من أغسطس.

وخلال إقامة هؤلاء الكشافة الأردنيين في الجامعة، وفرت الجامعة لهم أنواعا مختلفة من البرامج والفعاليات، منها تجربة الواقع الافتراضي الصوتي والمرئي، وتعلم الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية.

وعاد أعضاء الوفد الكشفي الأردني إلى بلادهم يوم الرابع عشر من أغسطس، قائلين إنهم سيعتزون بذكريات الأيام التي قضوها في جامعة "كيونغ بوك".