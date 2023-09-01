تنظيم أسبوع كوريا لايف لعام 2023 في القاهرة

من المقرر أن ينظم المركز الثقافي الكوري في القاهرة فعاليات أسبوع الثقافة الكوري لعام 2023 خلال الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز التبادل والتفاهم بين الشعبين المصري والكوري من خلال عرض مختلف جوانب الثقافة الكورية من التقاليد إلى الحداثة.

وتشمل الفعاليات عروضا فنية ومعارض وورش ولقاءات مميزة تستهدف كافة الأعمار والاهتمامات، من أبرزها عرض افتتاحي يجمع بين الموسيقى والرقص الكوري التقليدي، وعرض ختامي يضم مشاركة مصرية في أداء فنون كورية.

كما يضم المعرض الذي سيقام ضمن فعاليات أسبوع الثقافة الكورية مجموعة من التحف والأعمال الفنية المصنوعة من الورق الكوري "هان جي"، والذي يعد تراثا ثقافيا فريدا لكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى نسخة نادرة من كتاب "جيك جي"، أول كتاب مطبوع بالحروف المتحركة في التاريخ.

وسوف تتاح للزوار فرصة لتجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري، وتعلم كتابة الحروف الكورية "هان غول"، وقراءة كتب كورية مترجمة للغة العربية، وزيارة أماكن سياحية في كوريا عبر تقنية الواقع الافتراضي.

وسيتم ضمن فاعلية قراءة الكتب الكورية استضافة الروائية الكورية "جونغ يو جونغ" التي تعد من أشهر كتاب كوريا في مجال أدب الغموض والإثارة، حيث تُقام جلسة قراءة لروايتها "سبع سنوات في الظلام"، والتي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية ونشرها في مصر.

وستلقي "تشيه جين" عازفة الآلة الموسيقية الوترية الكورية التقليدية "كاياغُم" محاضرة عن الموسيقى التقليدية الكورية، مصحوبة بأداء على آلتها المميزة.

وستكون جميع فعاليات أسبوع الثقافة الكورية مجانية للجمهور على أن يتم التسجيل للمشاركة في بعضها مسبقا عبر موقع المركز الثقافي الكوري على الإنترنت.