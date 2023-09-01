كوريا وسلطنة عمان تتعاونان في تطوير تقنيات خاصة بتخزين الكهرباء النظيفة

اتفقت كوريا الجنوبية وسلطنة عمان على التعاون في تطوير تقنيات خاصة بتخزين الكهرباء النظيفة.

ووقعت وزيرة البيئة الكورية "هان هوا جين" مع وزير الطاقة والمعادن العماني "سالم بن ناصر العوفي" مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال التحول الأخضر يوم الأحد الماضي في مسقط.

وبموجب هذه المذكرة، سيعمل البلدان معا على تعزيز التعاون بشأن التحول الأخضر، خاصة في مجال تخزين الكهرباء النظيفة، وتنمية أنشطة البحث والتطوير، وتحقيق فهم أفضل لسياسات وتقنيات التحول الأخضر بين البلدين.

وسيعمل الجانبان أيضا على برامج التحول الأخضر وتطوير تقنيات مستدامة للبيئة، بما في ذلك إنتاج وتخزين الكهرباء النظيفة، واستخدام الطاقة الخضراء، وبناء القدرات للتجاوب مع أزمة المناخ، ومنها الصناعات التي تسهم في التحول الأخضر.

وعلى صعيد آخر، التقت الوزيرة الكورية "هان" مع وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان "سعود بن حمود"، واتفقت معه على التعاون في تحقيق الحياد الكربوني في مجال الصناعات الزراعية والسمكية.