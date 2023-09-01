السفارة الإماراتية في كوريا تنظم محاضرة حول النساء الإماراتيات في سيول

احتفلت الإمارات العربية المتحدة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي بيوم المرأة الإماراتية. ويأتي هذا الاحتفال إيمانا بأهمية مساهمات النساء ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديرا وتكريما لما قدمته المرأة لدعم مسيرة الدولة في الداخل والخارج.

وبهذه المناسبة، نظمت السفارة الإماراتية في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي محاضرة بعنوان "النساء الإماراتيات: توسيع التراث الإنساني والهوية المستدامة"، قدمتها الدكتورة "عائشة بالخير" مديرة البحوث والخدمات المعرفية بالمركز الوطني للوثائق والبحوث الإماراتي.

وحضر المحاضرة عدد من النساء اللائي يمثلن مختلف المجالات، بمن فيهن السفيرة السودانية لدى سيول "أميرة عقارب"، والسفيرة البرازيلية لدى سيول "مارسيا دونير ابريو"، بالإضافة إلى عدد من النساء الكوريات والإماراتيات المقيمات في كوريا الجنوبية.

وفي كلمة تهنئة، قال السفير الإماراتي لدى سيول "عبد الله سيف النعيمي" إن تخصيص يوم وطني للمرأة في الإمارات العربية المتحدة قد تم تزامنا مع تأسيس الاتحاد النسائي العام الإماراتي يوم الثامن والعشرين من أغسطس من عام 1975، حيث لاحظت الإمارات دور المرأة في تقدم الدولة وقوة تحركها نحو مستقبل أكثر استقرارا للجميع.

وفي محاضرتها، أشارت الدكتورة "عائشة" إلى أوجه التشابه بين كوريا والإمارات من حيث التقاليد والتراث الإنساني والثقافة، خاصة طريقة اللبس والتحية والاحترام للمسنين، وحسن الضيافة، معربة عن سعادتها بإيجاد أوجه تشابه بين الثقافتين الكورية والإماراتية وغيرها من المجالات المختلفة.

واختتمت "عائشة" محاضرتها بما قاله "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في صفحته على موقع إكس بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: "إلى المرأة الإماراتية، أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته، وبشارة تقدمه، ذُخرُنا في أوقات العطاء، وحظنا في لحظات التفوق".