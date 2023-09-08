لقاء مع المستمعين الفائزين في مسابقة القسم العربي

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع مستمعينا الثلاثة الذين فازوا في مسابقة القسم العربي بمناسبة عيد ميلاده الأربعين، بجائزة رحلة إلى كوريا في 30 أكتوبر عام 2015..









يستضيف القسم العربي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لقاء الجمعة المستمعين الثلاثة الذين فازوا في مسابقة القسم العربي بمناسبة عيد ميلاده الأربعين، بجائزة رحلة إلى كوريا وقضاء 4 ليالٍ فيها.

ويتحدث مستمعونا الأعزاء: علي بن شهرة من الجزائر، ومحمد السيد عبد الرحيم من مصر، وعبد الرحيم آيت العواد من المغرب، عن هواية الاستماع إلى الإذاعات الدولية، وعن حبهم للكي بي إس وورلد راديو من سيول بصفة خاصة، ويسردون بعض الذكريات الجميلة في هذا السياق.

كما يتحدث مستمعونا الثلاثة عن تجربة زيارتهم لكوريا ومشاركتهم في حدث المشي المشترك الذي أقامه القسم العربي مؤخرا كرمز للمضي قدما نحو المستقبل في طريق علاقات الصداقة بين كوريا والعالم العربي.

مستمعونا الأعزاء الثلاثة يوجهون أيضا عبر هذا اللقاء الممتع رسالة تحية إلى كل مستمعي ومحبي القسم العربي بالكي بي إس.



