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مشاركة دان يانغ في المؤتمر الدولي الـ10 للحدائق الجيولوجية العالمية في المغرب

#أخبار كورية عربية l 2023-09-08

لقاء الجمعة

ⓒ DANYANG-GUN
تشارك منطقة "دان يانغ" الكورية في المؤتمر الدولي العاشر للحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو الذي يقام في المغرب من الخامس إلى العاشر من هذا الشهر.
ويقوم وفد المنطقة المكون من خمسة أفراد بمن فيهم "كيم مون غُن" رئيس إدارة المنطقة، بمختلف أنشطة الترويج التي ترمي إلى تخصيص المنطقة كحديقة جيولوجية عالمية للمنظمة الدولية في عام 2025.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الكورية اختيرت هذا العام لتكون مرشحة لتُدرج في قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية، ومن ثم تعمل جاهدة هناك لتقديمها إلى الوفود والزوار من مختلف دول العالم إلى جانب بناء قناة للتبادلات والتعاون مع الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية.
ويمكن في منطقة دانغ يانغ التي تتميز بتوزيع الصخور المختلفة فيها مشاهدةُ مختلف الآثار التي ترجع إلى الحقب القديمة والوسطى والحديثة.
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