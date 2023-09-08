عقد الاجتماع الـ3 للاستشارات السياسية الكورية العراقية في سيول

تم عقد الاجتماع الثالث للاستشارات السياسية الكورية العراقية يوم الـ31 من أغسطس في العاصمة سيول من أجل مناقشة سبل التعاون العملي بين البلدين.

وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن "جانغ هو جين" نائب وزير الخارجية الكوري ونظيره العراقي "محمد بحر العلوم" قد ترأسا الاجتماع.

وقال نائب الوزير الكوري إن العراق يمثل سادس أكبر الدول للتعاون في مجال البنية التحتية، وطلب من الجانب العراقي إيلاء الاهتمام بمشاركة الشركات الكورية في مختلف المشروعات الخاصة ببناء الطرق السريعة وأنابيب الغاز والبترول وغيرها.

وبالإشارة إلى مشروع "بناء مستشفى متخصص للمرضى ذوي الحالات الخطيرة" الذي تنفذه حاليا المؤسسة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" في العراق، أعرب عن أمنيته بأن يسهم المشروع في إعادة الإعمار هناك.

ومن جانبه، أكد نائب الوزير العراقي على أن كوريا تعد من أهم الدول المتعاونة مع العراق، وأكد أنه سيبذل جهودا لتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين على نحو سلس ونشيط.

وبهذه المناسبة أبرم الجانبان الكوري والعراقي اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الكورية العراقية. وإذا دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ سيمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من البلدين دخول الدولة الأخرى بدون تأشيرة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوما.

علاوة على ذلك أجمع الطرفان على ضرورة التعاون الوثيق بينهما واتحاد المجتمع الكوري من أجل الاستجابة للاستفزازات المسلحة الكورية الشمالية.

يشار إلى أن اجتماع الاستشارات السياسية الكورية العراقية كان يعقد على مستوى مدير عام إلا أنه تم الارتقاء به إلى مستوى نائب وزير.

وتم عقد هذا الاجتماع الأخير لأول مرة منذ 5 أعوام، أي منذ عام 2017.