استعداد مركز جو هيونغ غالاري للفنون لتنظيم معرض فني في الإمارات عام 2024

صرح مركز" جو هيونغ غالاري" للفنون مؤخرا بأنه يعمل حاليا على الاستعداد لتنظيم معرض فني في الإمارات خلال عام ألفين وأربعة وعشرين.

وبهذه المناسبة قال المركز إن المجتمع الغربي الذي يسيطر على سيادة الثروة استفادة من الثورة الصناعية في القرن الـ19 ظل يقود العالم في مجال الثقافة والفنون أيضا إلا أن الدول النامية حققت نموا كبيرا مع بداية الألفية الثالثة حيث تقوم الثقافات والفنون في الدول الشرقية حاليا بدور قيادي.

وتوقع أن تتحد الدول الشرقية بما فيها كوريا واليابان والصين ودول جنوب شرق آسيا ودول جنوب غرب آسيا لاستعادة ازدهار ثقافاتها القديمة من جديد. وأشار إلى أن الثقافة الكورية من لوحات الرسم والموضة والطعام انتشرت لتحظى برواج ليس فقط في الشرق بل وأيضا في الغرب، معتبرا القرن الـ21 هو قرن الثقافة.

كما قال إن الدول العربية مثل الإمارات والسعودية وقطر أصبحت غنية اقتصاديا اعتمادا على ثروتها النفطية ولديها إمكانيات كبيرة لتصبح دولا متقدمة ثقافيا ايضا. وأشار إلى أن الدول العربية باعتبارها ضمن الدول الشرقية تشترك مع كوريا في الكثير من الراوبط الثقافية مما يشير إلى إمكانية مساهمة الثقافة الكورية في ازدهار الثقافة العربية.

وأوضح أن مستوى التمتع بالثقافة والفنون في الدول العربية أكثر تقدما من أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن المركز ينظم حاليا معرضا خاصا بعنوان "جمال الشرق" بمشاركة عشرين فنانا كوريا، استعدادا للمعرض الدولي الذي سيقام في مدينة دبي العام القادم.

وتوقع أن يتيح المعرض في دبي فرصة لنشر الثقافة الكورية هناك وتعزيز الصداقة الفنية بين الطرفين.