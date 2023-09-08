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أغنية ذا غيرلز للعبة موبايل لبلاك بينك تتصدر قائمة آيتيونز في 30 دولة

#أخبار الساحة الفنية l 2023-09-07

من أغانى القمة

ⓒ YG Entertainment
قالت وكالة "واي جي" الترفيهية أن أغنية "ذا غيرلز" للعبة الهاتف المحمول من فرقة "بلاك بينك" فد تصدرت قائمة آيتيونز لأفضل الأغاني في 30 دولة.
واحتلت هذه الأغنية المركز الخامس والأربعين في القائمة اليومية لأفضل الأغاني على منصة "سبوتيفاي" لبث الموسيقى والبودكاست.
وأضافت وكالة "واي جي" أن هذا الإنجاز الذي حققته هذه الأغنية المخصصة للعبة الهواتف المحمولة يعد أمرا غير عادي، ويدل على المكانة التي تتمتع بها فرقة "بلاك بينك" في سوق البوب العالمية.
وقد شاركت عضوتا الفرقة "جيني" و"روجيه" في تلحين الأغنية وكتابة كلماتها.
وسجل عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "ذا غيرلز" أكثر من 22 مليون مرة في 11 يوما من الكشف عنه. 
ومن المقرر أن تقيم فرقة "بلاك بينك" حفلا ختاميا لجولتها العالمية يومي السادس عشر والسابع عشر من سبتمبر الجاري.
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