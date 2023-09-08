ليس للصغار فقط منتجات وجبات خفيفة للكبار

في الآونة الأخيرة، تغيرت الاتجاهات في سوق الحلويات الكورية حيث صارت الوجبات الخفيفة التي تستهدف البالغين، تجتذب اهتماما أكبر من الوجبات الخفيفة المخصصة للأطفال فقط.

ومع استمرار انخفاض الخصوبة، تضع شركات الحلويات المحلية في الحسبان هذه النقطة في عملية تطوير منتجاتها الجديدة.

ويرى بعض المحللين أن الطلب على الوجبات الخفيفة قد زاد بوتيرة سريعة بسبب توسع ثقافة "الشرب في المنزل" بعد جائحة كورونا مما أثار المنافسة على منتجات جديدة للوجبات الخفيفة للبالغين.

ووفقا لصناعة الحلويات المحلية، تشهد سوق الوجبات الخفيفة المحلية هذه الأيام تدفق وجبات خفيفة جديدة تتناسب بشكل جيد مع الكحول.

فمثلا، طرحت شركة "نونغ شيم 농심" في شهر يونيو الماضي منتجا باسم "موك تيه كانغ 먹태깡" وهو عبارة عن قطع من سمك البولاك المجفف، ويُعد حاليا من أكثر الوجبات الخفيفة للبالغين رواجا في كوريا.

وخلال تسعة أسابيع من طرحه، تم بيع أربعة ملايين ومائتين وأربعين ألف علبة منها. ورغم أن الشركة زادت كمية إنتاجها بمقدار خمسين بالمائة مقارنة مع الكمية السابقة منذ الشهر الماضي، إلا أن الطلب عليه لا يزال أعلى من المعروض.

هذا بسبب أن الكثير من المستهلكين يتناولونه كوجبة خفيفة مع البيرة. وبالفعل يحمل عدد كبير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تصور التمتع بتناوله مع البيرة.

وبالتوازي مع رواج موك تيه كانغ، طرحت شركة "لوتيه ويل فود 롯데웰푸드" منتجا جديدا باسم "نوغاري تشيم تشونغ يانغ مايومات 노가리칩 청양마요맛" أي "رقائق سمك البولاك الصغير المجفف بمذاق المايونيز المخلوط مع الفلفل الحار".

وقد بدأت الشركة في بيعه في المتاجر الصغيرة وتنوي توسيع قنوات بيعه لتشمل محلات السوبرماركت الكبرى بدءا من التاسع من هذا الشهر.

وقد استعدت الشركة لطرح هذا المنتج منذ بداية هذا العام تلبية لانتقال الاتجاهات في سوق الحلويات المحلية من التركيز على الأطفال إلى البالغين.

وتتوقع الصناعة أن تستمر هذه الاتجاهات خلال الفترة القادمة مع استمرار انخفاض الخصوبة ووجود حدود لبيع الوجبات الخفيفة للأطفال فقط.