ترجمة أسماء المأكولات الكورية الخاطئة في المحتويات الأجنبية الترفيهية

تتوسع شعبية الثقافة الكورية، حتى إننا نجد زيادة ملحوظة في اهتمامات الأجانب بالأكل الكوري، أو "كي ـ فود". وتحظى المحتويات المصورة التي يقدم فيها أجانب مشاهد تناول أطعمة كورية، بإقبال كبير.

تزداد شعبية هذه المحتويات، لدرجة أنه ظهر مصطلح "موك بانغ"، وهو تعبير كوري يُستخدم بين الأجانب، بمعنى "إذاعة خاصة بتناول الأطعمة" دون ترجمة إلى اللغة الإنغليزية.

ولكن وسط ذلك، يظهر بعض أصحاب المحتويات ومقدمو البرامج الذين يترجمون أسماء الأكل الكوري بالخطأ، أو يطبخون بوصفات خاطئة، بمقدمتها الطعام بعنوان "كيم تشي ماري كوكسو مع النودل بالنكهة الحارة"، بمعنى "النودل الناري النووي المغلف بالمخلل كيم تشي".

أن اسم الطعمام الصحيح، فهو "النودل المخلوط بالحساء البارد والكيم تشي". ويخمن الشعب الكوري، سبب خطأ الإم وهو بسبب كلمة "ماري"، فهذه الكلمة لا تعني "مغطى"، بل "وضع شيء على الحساء"، من فعل "مال دا".

أما النودل فهو يشير إلى النودل المقلي الذي نأكله مع صلصة لحم الدجاج الحارة.

لكن بسبب الخطأ في معنى الكلمة، أصبح هذا الأكل طعاما مختلفا إلى حد كبير، لكن مقدم البرنامج لم يدرك الخطأ.

في الحقيقة، ليس هذا هو الخطأ الأول، حيث نجد بعض الأخطاء في ترجمة أسماء الأطعمة الكورية إلى اللغة الإنغليزية، وفي مقدمتها "يوك هوي"، فهذا الطبق هو لحم بقري مفروم طازج ونأكله بدون طبخ، لكن بسبب اسمه "يوك هوي" تتُرجمه بعض المحلات بكلمة "six times "، أي "6 مرات" بسبب كلمة "يوك" التي تشير إلى "ستة"، وكلمة "هوي" التي تعني "مرة" أو "دورة".

جاء ذلك نتيجة لزيادة شعبية الأغاني والمسلسلات والأفلام الكورية في الخارج، حيث يتدفق السياح الأجانب إلى كوريا، وتستعجل المحلات والمطاعم المحلية في إعداد قوائم الأطعمة باللغة الإنغليزية. وبسبب نقص الوقت والميزانية، تعتمد هذه المطاعم على الترجمة الآلية، وبسبب استخدام الحروف الصينية، تُولد أسماء الأطعمة بالخطأ.

ووسط ذلك، أعلنت وزارة الزراعة والمؤسسة الكورية لتطوير الأطعمة الكورية مؤخرا عن خطة لمساعدة المطاعم المتخصصة في الأكل الكوري داخل وخارج البلاد، على كتابة وترجمة أسماء الأكلات الكورية إلى اللغات الإنغليزية واليابانية والصينية. بموجب ذلك، سيتغير اسم الأكلة "كيم تشي ماري كوك سو"، ليكون "النودل مع الكيم تشي". أما طبق "يوك هوي"، فيكون "يوك هوي، لحم البقر النئ".