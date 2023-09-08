الكشف عن مكان سري كان مهملا تحت أرضية ميدان بلدية سيول

قبل أيام، تفاجأ الناس هنا في العاصمة سيول بخبر وصورة، حيث تم الكشف عن مساحة تحت ميدان سيول ظلت مجهولة ومهملة لمدة 40 عاما.

في الحقيقة، توجد مبان تجارية تحت الميدان، منها محلات تبيع مختلف أنواع المنتجات، وتعتبر هذه المباني التجارية هي الأولى من نوعها في كوريا، حيث تأسست في عام 1967. بالإضافة إلى ذلك، تمر بها السكك الحديدية.

يقع هذا المكان السري بعمق يبلغ 13 مترا من سطح الميدان. ويبلغ طوله 335 مترا، وهو بين محطتين للمترو.ولم يتبين الغرض من بناء هذا المكان، وتُرك مهملا، حتى كشفت عنه إدارة بلدية سيول مؤخرا. يذكر أن هذا المكان تم بناؤه خلال فترة استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية.

لم تقرر إدارة بلدية سيول كيفية استخدام هذا المكان، لذلك تريد إدارة سيول الاستماع لوجهات نظر عامة الناس. واختارت إدارة البلدية فريقا مكونا من عامة الناس لاستكشاف المكان، وبدأ الفريق المختار عملية الاستكشاف منذ الثامن من هذا الشهر، وتستمر حتى يوم 23. وبعد تقاسم الآراء، سيتحول هذا المكان إلى معلم بارز ضمن أشهر الأماكن المستحقة للزيارة بالنسبة لسكان العاصمة والسياح الأجانب.

يذكر بأن إدارة بلدية سيول، تخطط لتجديد وتحويل محطات المترو والأماكن المحيطة بها، لتكون معالم مشهورة وسط المدينة، بما في ذلك محطة "يوئينارو"، وكذلك محطة مترو "سين دانغ" التي ستكون مكانا ثقافيا للشباب، ومحطة "مون جونغ" التي ستتحول إلى مكان لتجربة مختلف أنواع الممارسات الرياضية.

بينما لم يتقرر شيء بشأن محطة مترو "شي تشونغ" أي "إدارة المدنية"، لأنها تقع في قلب المدينة، وسيتم اتخاذ قرار بعد الاستماع إلى آراء عامة الناس.

صمادي: وبالإضافة إلى الأماكن السياحية والمعالم المشهورة فوق الأرض، ستُولد بعض المعالم السياحية والثقافية تحت الأرض في العاصمة سيول.