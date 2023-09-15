بلغ حجم مبيعات الألبوم المنفرد الأول للمطرب "في" بعنوان "لايووفر" مليونا و672 ألفا و138 نسخة بعد يوم واحد من إصداره، مسجلا بذلك أعلى المستويات على الإطلاق من بين ألبومات المطربين المنفردين للكيبوب.

وبهذا احتلت ألبومات أعضاء فرقة "بي تي اس": "في" و"جيمين" و"شوغا"، المراكز الثلاثة الأولى من حيث حجم مبيعاتها في الأسبوع الأول كمطربين منفردين. وكما هو معروف، فإن مبيعات الألبومات في الأسبوع الأول من إصدارها عادة ما تكون مقياسًا ومؤشرًا لشعبية المغني ومجموعة المعجبين به.

وعنوان هذا الألبوم " لايووفر" (Layover) يعني أخذ استراحة في المنتصف لإلقاء نظرة على المسار الذي سلكته والتفكير في الوجهة النهائية. وقد أراد "في" أن يُظهر لمعجبيه جانبه الإنساني من خلال هذا الألبوم المنفرد. وقال "في": "باختصار، كان العمل على الألبوم مجرد عملية للعثور على نفسي"، وأضاف: "ستكونون قادرين على اكتشاف جانب جديد مني(في)، لم تروه من قبل".

وفي الوقت نفسه، جذب هذا الألبوم الانتباه بسبب مشاركة المنتجة "مين هي جين"، التي أنشأت مجموعة الفتيات "نيو جينز"، في الألبوم بأكمله. ونجحت المنتجة مين في تعظيم مشاعر "في" من خلال العديد من الأغاني في الألبوم. وعادةً ما يتحدث "في" ببطء، ولكن يُقال إن المنتجة مين قد استحوذت على ذلك البطء باعتباره سمة من سمات هذا الألبوم. لذلك، قال "في" إنه شعر أن الموسيقى التي أراد تأليفها قد تم إصدارها في هذا الألبوم.

وقال "في" إنه يعتقد أن هذا الألبوم سيكون له صدى لدى المعجبين لأنه ألبوم تم إنتاجه بمزيد من الحرية والراحة أكثر من أي وقت مضى، بدلاً من التقيد بالأغلال والأحكام المسبقة.

ومن ناحية أخرى، قرر "في" أن يُظهر لمعجبيه جانبًا جديدًا هذه المرة، لذلك قام بإعداد مراحل وأنشطة مختلفة. وإلى جانب إصدار الألبوم، ظهر "في" أيضًا في العديد من البرامج الترفيهية التلفزيونية، ففي السادس من هذا الشهر ظهر في برنامج "يو كويز أون ذا بلوك" على قناة tvN، وفي اليوم العاشر ظهر في برنامج "الرجل الجاري" (Running Man) على قناة SBS لإظهار سحره بالكامل.

كما ظهر "في" كضيف مدعو في برنامج IU (IU's Palette) في اليوم الثاني عشر، مما خلق جوًا وديًا ومريحًا لمعجبيه.