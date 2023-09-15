الحد من استخدام البلاستيك في سيول

وفقا لمسح أجرته المجموعة البيئية الدولية "غرين بيس"، يتم استخدام 5.6 مليار زجاجة بلاستيكية في كوريا في عام واحد. ولو جمعنا كل الأكواب البلاستيكية التي استخدمناها وتخلصنا منها، ستكون كافية للسفر لمسافة أبعد من الأرض إلى القمر، بينما ستكون كمية الأكياس البلاستيكية المهملة 13 ضعف مساحة مدينة سيول.

وفي الواقع، صرنا نواجه أزمة المناخ كمشكلة حقيقية للبشرية، ولذلك أعلنت بلدية سيول عن خطة شاملة للحد من توليد النفايات البلاستيكية بنسبة 10% في غضون ثلاث سنوات. ووفقا لذلك، اعتبارا من عام 2025، إذا استخدمنا أكوابا يمكن التخلص منها في المقاهي، فسوف يُطلب منا دفع وديعة قدرها 300 وون، وسيتم حظر إحضار حاويات التوصيل التي تستخدم لمرة واحدة إلى حديقة نهر الهان.

ومن المعروف أن منتزه نهر الهان دائما مزدحم بالأشخاص الذين يخرجون ليس فقط في عطلات نهاية الأسبوع ولكن أيضا في أيام الأسبوع. وقد أصبح طلب توصيل الطعام مثل البيتزا أو الدجاج المقلي أو شرب البيرة في حديقة نهر الهان ثقافة ترفيهية للشباب. فمن الرائع أن نأكل أو نشرب مشروبا في أثناء النظر إلى المناظر الطبيعية الجميلة هناك، لكن النفايات البلاستيكية تتولد في أعقاب هذه الأنشطة اليومية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن كمية النفايات البلاستيكية المنتجة في وسط مدينة سيول في عام 2021 قد بلغت 2753 طنا، بزيادة نسبتها 200% مقارنة بما كان عليه قبل 7 سنوات. وبناء على ذلك، قررت بلدية سيول حظر توصيل الطعام باستخدام حاويات يمكن التخلص منها في حديقتي "بان بو" و"طوك صُم" على ضفاف نهر الهان في سيول بدءا من العام القادم. واعتبارا من عام 2025، سيتوسع نطاق الحظر ليشمل جميع حدائق نهر هان في سيول.

ومن الآن فصاعدا، عند استخدام خدمة توصيل الطعام في الحديقة، سيتم توصيل الطعام فقط في حاويات يمكن استخدامها عدة مرات، ويجب إعادة الأطباق إلى المكان المخصص بعد تناول الطعام.