حظر استخدام صور الذكاء الاصطناعي في الملفات الشخصية

في هذه الأيام، مع تزايد الرغبة في الحصول على صور جميلة ورائعة، هناك شيء يحظى بشعبية كبيرة، وهي صور الملف الشخصي باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن المعروف جيدا أن خدمة ملف تعريف الذكاء الاصطناعي هي خدمة إنتاج صور يقوم فيها الذكاء الاصطناعي بإنشاء صور للملف الشخصي كما لو تم التقاطها في استوديو عندما يقوم المستخدم بإدخال من 10 إلى 20 صورة للوجه.

وبفضل سعرها المعقول، انتشرت هذه الخدمة بشكل كبير وأصبحت مشهورة جدا بين الشباب، وارتفع عدد المستخدمين بشكل سريع خلال فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك، يتزايد الجدل في الآونة الأخيرة مع ظهور حالة إصدار بطاقة هوية من خلال وظيفة التقاط صورة للملف الشخصي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومع تصاعد هذا الجدل، أعلنت وزارة الداخلية والسلامة مؤخرا موقفها قائلة: "لا يمكن استخدام الصور التي يصعب التعرف عليها على بطاقات الهوية مثل بطاقات تسجيل المقيمين". وتنصح الشركة التي تُقدّم خدمات صور الملف الشخصي باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضا بأنه "لا يمكن استخدام صور الملف الشخصي التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي كبطاقات هوية أو صور تعريف شخصية".

وعلى الرغم من ذلك، عند الاطلاع على المقالات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكننا العثور بسهولة على حالات لمستخدمين نجحوا في الحصول على بطاقة هوية باستخدام صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي خضم هذا الوضع، ظهر مركز خدمة إدارية يقع في مدينة باجو بمقاطعة كيونغ كي مع مادة ترويجية تقول: "لا يمكن استخدام صور الملف الشخصي التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي لإصدار بطاقات تسجيل المقيمين". وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت مدينة باجو أنها تخطط لاستخدام "برنامج التعرف على الوجه" لتأكيد ما إذا كان الشخص هو نفس الشخص عند إعادة إصدار بطاقة تسجيل المقيمين.