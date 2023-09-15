مهرجان كيكون الكوري يعود للرياض

من المقرر أن يقام مهرجان "كيكون" للكيبوب مرة أخرى في المملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير الذي حققه عندما استضافته الرياض في أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي.





وأعلنت وزارة الثقافة السعودية عن استضافة مهرجان "كيكون" في العاصمة الرياض يومي السادس والسابع من شهر أكتوبر القادم.

وستشارك في مهرجان هذا العام سوبر جونيور SUPER JUNIOR وسوبر جونيور دي & إي SUPER JUNIOR-D&E وهايرايت HIGHLIGHT ودريم كيتشور Dreamcatcher وفرقة لايز الجديدة RIIZE الى جانب أو ماي غيرلOH MY GIRL وكارد KARD وغيرها من الفرق الغنائية الكورية.





وقد احتفل مهرجان العام الماضي بمرور 10 سنوات على إطلاقه، حيث استضافه عدد من دول العالم، منها المملكة العربية السعودية، وحظي بتفاعل كبير من الجمهور.