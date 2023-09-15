كوريا تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب كضيف شرف

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب اختيار كوريا الجنوبية كضيف شرف للدورة الثانية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي ستقام خلال الفترة من الأول وحتى الثاني عشر من شهر نوفمبر القادم في مركز إكسبو الشارقة.

وقالت هيئة الشارقة للكتاب إن اختيار الشارقة لكوريا الجنوبية يأتي احتفاء بالإرث الثقافي الإنساني الكوري الذي يمتد لآلاف السنين، حيث تعد الثقافة الكورية واحدة من أقدم الثقافات المستمرة في العالم وأكثرها ثراء.

كما أرجعت الهيئة السبب في هذا الاختيار إلى أن الثقافة الكورية تمثل نموذجا ملهما للنجاح في المزج الإبداعي والمستدام بين التراث القديم والثقافة الحديثة، وهو النموذج الذي يحظى باهتمام كبير من المدن الثقافية العربية بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص، والتي حلت ضيف شرف على معرض سيول الدولي للكتاب في شهر يونيو الماضي.

وأكدت الشيخة "بدور بنت سلطان القاسمي" رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب أن الشارقة ترسخ مكانتها في كل مناسبة كمركز ثقافي عالمي، وكعنوان موثوق لكل من يريد التعرف على الثقافة العربية بتاريخها الحافل ومساهماتها الإنسانية.

وأشارت الشيخة "بدور القاسمي" إلى أن الدور الذي تتبناه الشارقة من خلال فعالياتها ومبادراتها، وفي مقدمتها معرض الشارقة الدولي للكتاب، يعزز الحوار بين الشعوب، ويزيد المشهد الثقافي العالمي تنوعا وثراء.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب "أحمد العامري" إن الثقافة الكورية ستحضر بتاريخها الذي يمتد لآلاف السنين، وبحكاياتها الشعبية وعاداتها الاجتماعية المميزة، وبعلومها وابتكاراتها وتقدمها التقني، لتلتقي بالثقافة الإماراتية العربية بقيمها الأصيلة وتاريخها العريق.

وأضاف أن هذا سيشكل فرصة للتعرف بشكل مباشر على الثقافتين الكورية والإماراتية، ليس للجمهور فحسب، بل وللناشرين وأصحاب المكتبات ودور الكتب.

وسوف يقدم جناح كوريا الجنوبية في معرض الشارقة الدولي للكتاب برنامجا ثقافيا غنيا بالفعاليات والأنشطة بما يعكس جماليات وتنوع الثقافة الكورية التي تحظي بشعبية كبيرة بين الشباب في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال جلسات حوارية وورش عمل وعروض فنية سيتم تنظيمها خلال المعرض، سيتمكن الزوار من التعرف على تاريخ وحضارة وفنون كوريا الجنوبية إلى جانب لغتها وثقافتها وأطباقها.

كما سيستضيف جناح كوريا عددا من المؤلفين والشخصيات الثقافية الكورية، حيث يتشاركون مع الجمهور خبراتهم وآراءهم.

ويعد معرض الشارقة الدولي للكتاب أحد أبرز المحافل الثقافية في الإمارات العربية المتحدة والعالم، ويجذب كل عام آلاف المهتمين بالكتاب والثقافة.