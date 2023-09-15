محافظ صندوق الاستثمارات السعودي يزور كوريا الجنوبية

قام محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي "ياسر عثمان الرميان" بزيارة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري.

وفي أثناء إقامته في كوريا، أجرى "الرميان" لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات الكورية، بمن فيهم رئيس شركة "هيون ديه إتش دي" للصناعات الثقيلة "تشونغ كي سون".

وتبادل "الرميان" مع "تشونغ" الآراء حول المشروعيْن اللذين تقوم بتنفيذهما شركة "هيون ديه" لبناء مصنع لإنتاج محركات السفن وإنشاء حوض لبناء السفن في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن شركة "هيون ديه إتش دي" الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية تقوم حاليا بإنشاء مصنع لإنتاج محركات السفن، وحوض لبناء السفن بالتعاون مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.

كما قام "الرميان" الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط العربية السعودية "أرامكو"، بزيارة لمقر شركة "إس أويل" الكورية السعودية لتكرير النفط، حيث أجرى لقاء مع مسؤوليها.

وتعد "أرامكو" السعودية أكبر مساهم في شركة "إس أويل"، وثاني أكبر مساهم في شركة "هيون ديه أويل بنك" الكورية.