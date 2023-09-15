السفير الكوري لدى اليابان يبحث مع نظيره اليمني تعزيز العلاقات الثنائية

أقام السفير الكوري لدى اليابان "يون دوك مين" حفل استقبال الأسبوع الماضي للسفراء الأجانب غير المقيمين في كوريا الجنوبية.

وعلى هامش هذا الحفل، أجرى السفير الكوري لقاء مع نظيره اليمني "عادل بن علي السنيني"، حيث بحث معه عددا من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، تطرق السفير اليمني "السنيني" إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، مؤكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي اليمني على التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام من خلال مواصلة الانخراط الإيجابي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والشركاء الإقليميين والدوليين.

وأشار "السنيني" إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتطبيع وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مجالات الخدمات الأساسية، معربا عن تطلع اليمن لرفع مستويات الدعم، ومشيدا بموقف كوريا الثابت تجاه الدعم المتواصل لبلاده في العديد من المجالات التنموية والإنسانية.

وبدوره، جدد السفير الكوري "يون" التأكيد على موقف كوريا الثابت لدعم أمن ووحدة اليمن ومواصلة الدعم التنموي والإنساني وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.