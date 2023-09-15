ارتفاع حجم الحركة السياحية الكورية إلى الأقصر وأسوان

قال "ثروت عجمي" رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة في صعيد مصر إن هناك ارتفاعا بنسبة 30% في حجم الحركة السياحية الوافدة من مختلف دول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية، إلى مناطق الأقصر وأسوان هذا العام.

وأشار "عجمي" إلى أن عدد رحلات الطيران الشارتر القادمة من كوريا الجنوبية شهد ارتفاعا ليصل إلى رحلتين أسبوعيا بدلا من رحلة واحدة.

وأضاف أن خط سير تلك الرحلات يبدأ من القاهرة إلى أسوان، ثم إلى الأقصر عبر النايل كروز.

يذكر أن الرحلات الجوية الشارتر بين كوريا الجنوبية ومصر توقفت خلال العامين الماضيين نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وكان السفير الكوري السابق لدى مصر "هونغ جين اوك" قد التقى مع وزير السياحة والآثار المصري "أحمد عيسى" لتبادل الآراء حول التعاون الثنائي والتأكيد على المزيد من الدعم الحكومي لتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال السفير "هونغ" حينها إن التحذيرات الأمنية لسفر المواطنين الكوريين إلى مصر قد تم تخفيضها في شهر أغسطس من العام الماضي لأول مرة منذ 8 سنوات.

وأكد على أن الكثير من الكوريين يستعدون للسفر إلى مصر لزيارة الأماكن التاريخية والثقافية، مثل الأهرام، ومدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.