وفاء لذكرى القس لي ، جون مصمم على التفوق في دراسة الطب

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع جون وهو شاب من جنوب السودان ، يدرس الطب في كوريا ، التي جاء إليها بناء على ما قام به القس والطبيب الكوري لراحل "لي تيه سوك" من أعمال خير متنوعة في بلدة جون في جنوب السودان في 11مارس عامة 2011 .









جون : شاب من جنوب السودان ، يدرس الطب في كوريا ، التي جاء إليها بناء على ما قام به القس والطبيب الكوري لراحل "لي تيه سوك" من أعمال خير متنوعة في جنوب السودان ، وتحديدا في قرية تونج ، وهي بلدة جون .

الطبيب الكوري "لي" رحل عن دنيانا بعد أن أصيب بالسرطان العام الماضي ، لكن ما قام به من خير في قرية تونج مازال حيا في نفوس أهلها ، خاصة جون ، الذي أكد خلال لقائه بالقسم العربي أنه مصمم على التفوق في دراسة الطب هنا في كوريا ، وفاء لذكرى الرجل الذي تعلم منه الكثير .

لقاء القسم العربي مع جون تناول أيضا انفصال جنوب السودان ، حيث تحدث أيضا الزميل معز آدم مقدم البرامج في القسم العربي ، وهو من الشمال ، عن مستقبل السودان المقسم وكيف ستكون العلاقات بين القسمين .